Журналисты нашли новых жертв пермского депутата, избившего DJ Smash

Стало известно о двух новых жертвах экс-депутата пермского Заксобрания Александра Телепнева, избившего Андрея Ширмана (Dj Smash). Ими стали студент и девушка, которая пока боится писать заявление.
Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Прикамья. По информации следствия, незадолго до нападения на Ширмана, Телепнев избил студента у того же клуба, где позже напал на музыканта, в Доме культуры. Парня доставили в больницу, но травмы оценили лишь как побои и инцидент квалифицировали как административное правонарушение.
У оперативников также есть информация, что после драки с известным музыкантом экс-единоросс мог сломать два ребра девушке. Потерпевшая пока боится писать заявление. «URA.RU» не удалось взять оперативный комментарий у Телепнева насчет его склонности к дракам. Известно, что он является мастером спорта по рукопашному бою.
Ранее сообщалось, что Телепнев был отпущен из зала суда под залог 200 тысяч рублей. Его обвиняют в жестоком избиении артиста Андрея Ширмана, в результате которого музыкант получил два перелома челюсти и оказался в больнице.