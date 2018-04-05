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Главные новости Пермского края
15:43  05 апреля 2018 0

Журналисты нашли новых жертв пермского депутата, избившего DJ Smash

Телепнев в суде во время избрания меры пресечения. Пермь, телепнев александр
Экс-депутат является мастером спорта по рукопашному боюФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Стало известно о двух новых жертвах экс-депутата пермского Заксобрания Александра Телепнева, избившего Андрея Ширмана (Dj Smash). Ими стали студент и девушка, которая пока боится писать заявление.

Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Прикамья. По информации следствия, незадолго до нападения на Ширмана, Телепнев избил студента у того же клуба, где позже напал на музыканта, в Доме культуры. Парня доставили в больницу, но травмы оценили лишь как побои и инцидент квалифицировали как административное правонарушение.

У оперативников также есть информация, что после драки с известным музыкантом экс-единоросс мог сломать два ребра девушке. Потерпевшая пока боится писать заявление. «URA.RU» не удалось взять оперативный комментарий у Телепнева насчет его склонности к дракам. Известно, что он является мастером спорта по рукопашному бою.

Ранее сообщалось, что Телепнев был отпущен из зала суда под залог 200 тысяч рублей. Его обвиняют в жестоком избиении артиста Андрея Ширмана, в результате которого музыкант получил два перелома челюсти и оказался в больнице.

Семен Гринберг
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