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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:49  23 апреля 2018 4

Россиян возмутили компании, попросившие у властей 100 млрд рублей из-за санкций. «Бабка, ты еще за яхту Абрамовича не расплатилась»

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, силуанов антон, жест рукой
Силуанов рассказал, сколько компании хотят получить от государстваФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Пользователей Рунета возмутила просьба российских компаний, попавших под новые санкции США, о финансовой поддержке со стороны правительства на сумму порядка 100 млрд рублей. В Сети на эту тему появилось много саркастичных публикаций.

Россияне недовольны тем, что им придется помогать фирмам из своего кармана, если власти удовлетворят просьбу предприятий. Одни пользователи боятся, что деньги пойдут не на сохранение рабочих мест, а хозяевам-олигархам на личные нужды. Другие вспомнили предложенный ранее в Госдуме так называемый «Закон Ротенберга», когда планировалось компенсировать из госбюджета потери россиян, у которых арестовали имущество за рубежом из-за санкций. Пользователь Facebook назвал подобные новости «непреходящей радостью» для россиян и прикрепил изображение. На нем пожилая женщина пришла отдать деньги за миллиардера Аркадия Ротенберга, на что ей ответили: «Бабка, ты еще за яхту Абрамовича не расплатилась».

Третьи задались вопросом, по каким принципам строится бизнес в России. «Санкционные компании просят помощь на 100 млрд руб. То есть все налоги от их бизнеса и больше? Объясните мне, что такое бизнес по-русски? Построить себе коммунизм за счет бедных?» — написал пользователь Twitter.

О том, что российские санкционные компании запросили у правительства финансовую поддержку на крупную сумму, писал телеканал 360 со ссылкой на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова. По его словам, ликвидность предприятиям может предоставить «Промсвязьбанк». Как сообщало «URA.RU», в ближайшее время кабмин создаст специальный орган по борьбе с последствиями санкций.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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