В правительстве создадут специальный орган по борьбе с последствиями санкций

00:24 21 апреля 2018 0

в каком из ведомств будет создан новый департамент, Антон Силуанов не уточнил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В российском правительстве будет создана структура, задача которой — координация всех действий кабинета министров и различных ведомств, а также взаимодействие с предприятиями, подпавшими под санкции. Об этом в пятницу, 20 апреля, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств правительства и взаимодействовать с подпавшими под санкции предприятиями, — приводит заявление Силуанова Interfax. — Такой орган создается». По словам министра определить, при каком из ведомств будет сформирован новый орган, должен кабмин. Создание спецоргана — дело ближайшего времени.

Поддержка предприятий, попавших под санкции, будет заключаться как в предоставлении ресурсов в виде денежных средств, так и в «возможности нахождения дополнительных рынков для продукции» попавшего под санкции предприятия, передает RT. Кроме того, рассматривается вопрос об оказании помощи работникам этих предприятий.