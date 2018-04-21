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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
00:24  21 апреля 2018 0

В правительстве создадут специальный орган по борьбе с последствиями санкций

Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, силуанов антон, жест рукой
в каком из ведомств будет создан новый департамент, Антон Силуанов не уточнилФото: Владимир Андреев © URA.RU
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В российском правительстве будет создана структура, задача которой — координация всех действий кабинета министров и различных ведомств, а также взаимодействие с предприятиями, подпавшими под санкции. Об этом в пятницу, 20 апреля, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств правительства и взаимодействовать с подпавшими под санкции предприятиями, — приводит заявление Силуанова Interfax. — Такой орган создается». По словам министра определить, при каком из ведомств будет сформирован новый орган, должен кабмин. Создание спецоргана — дело ближайшего времени.

Поддержка предприятий, попавших под санкции, будет заключаться как в предоставлении ресурсов в виде денежных средств, так и в «возможности нахождения дополнительных рынков для продукции» попавшего под санкции предприятия, передает RT. Кроме того, рассматривается вопрос об оказании помощи работникам этих предприятий.

Евгений Александров
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