12:26 07 мая 2018 1

Михаил Богинский в 2017 году заработал в полтора раза больше, чем годом ранее Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главный тюменский следователь Михаил Богинский раскрыл данные о заработке своей семьи за 2017 год. Общий доход супругов приблизился уже к восьми миллионам рублей, а жена Богинского обзавелась автомобилем Porsсhe.

Минувший год, судя по всему, для руководителя СУ СКР по Тюменской области Михаила Богинского был удачным: его доход вырос с 3,4 миллиона рублей в 2016 году до 5,3 миллиона рублей. При этом собственности у главы следственного управления по-прежнему нет никакой, кроме автотранспорта. В 2016 году Богинскому принадлежали Volkswagen Touareg и Jeep Wrangler, теперь же остался только джип. Пользуется глава областного СУ СКР двумя квартирами — в 63,1 и 136,5 квадратных метра, земельным участком в 14,8 сотки и жилым домом в 113 квадратных метров.

Ирина Богинская пересела на Porsсhe Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Супруга начальника СУ СКР по Тюменской области Ирина Богинская, которая, как известно, занимает должность замглавы администрации Тюмени, за год заработала 2,55 миллиона рублей — против 2,2 миллиона годом ранее. Она также пользуется квартирой в 136,5 квадратного метра, а в собственности у нее находится квартира в 63,1 квадратного метра, земельный участок (14,8 сотки) и жилой дом в 113 квадратных метров. Несовершеннолетнему ребенку семейной пары принадлежит половина квартиры площадью 127,7 квадратного метра.

Замруководителя СУ СКР по области Ахмед Асхабов заработал 3,5 миллиона рублей — против 2,5 миллионов годом ранее, его супруга получила доход в 180 тысяч рублей. Асхабову принадлежит земельный участок в 15,5 соток и нежилое помещение в 72 квадратных метра, собственного автомобиля у него теперь нет — в 2016-м ему принадлежал Mitsubishi ASX. Зато машина теперь есть у супруги следователя — она ездит на Volkswagen Touareg. В пользовании у супружеской четы квартира в 101,2 квадратных метра. У несовершеннолетнего ребенка Асхабова собственности нет, как и личного дохода.

Богинского в последнее время обсуждали не только в Тюменской области, но и в Екатеринбурге — ему прочили место руководителя СУ СКР по Свердловской области после отставки прежнего руководителя ведомства Валерия Задорина. Помимо Богинского, источники «URA.RU» в правоохранительных органах также называли в качестве потенциальных претендентов на эту должность руководителя Уральского следственного управления на транспорте СКР Дмитрия Путинцева.