Медведев высказал свое отношение к повышению НДФЛ

18:44 08 мая 2018 0

Медведев рассказал о перспективе повышения НДФЛ Фото: government.ru

Кандидат на пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев рассказал о перспективах повышения НДФЛ до 15%. По его словам, данная инициатива, вероятнее всего, не будет реализована.

О возможном повышении налога речь зашла на встрече Медведева с фракцией «Справедливая Россия» в Госдуме. «Он высказал не очень оптимистическое мнение по поводу повышения НДФЛ в России с 13% до 15%. Он сказал, что не факт, что это будет реализовано», — передал слова Медведева первый зампред фракции Михаил Емельянов, чьи слова приводит РИА «Новости». При этом «не впечатляющий» рост российской экономики Дмитрий Медведев связал с антироссийскими санкциями.

Ранее необходимость повышения налогов в России объяснил Аркадий Дворкович. Эта мера, по его словам, необходима в том числе для модернизации дорожной сети в стране. Между тем экономист Василий Колташов предложил и вовсе не облагать налогом зарплаты меньше 50 тысяч рублей, сообщала «Национальная служба новостей». «У россиян есть право на жизнь. И налог на жизнь абсурден, ведь мы платим за нашу квартиру, которая в нашей собственности, например. Почему?», — задался он вопросом.