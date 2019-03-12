Россия прекратит транзит газа через Украину

Транзит российского газа в страны Восточной Европы через территорию Украины прекратится в 2020 году. Об этом сообщила журналистам министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.
«Болгария получила официальное письмо от „Газпром экспорта“, в котором говорится, что он планирует прекратить транзит газа по Трансбалканскому маршруту из Украины в Турцию с января 2020 года», — приводит агентство RNS слова Петковой, сказанные в эфире канала BTV.
Прекращение транзита российского газа связано со строительством газопровода «Турецкий поток», первая нитка которого начнет функционировать уже до конца этого года. Таким образом, голубое топливо из России будет поступать в Турцию напрямую, минуя транзитные государства. Ими, кроме Украины, являются Молдавия, Румыния и Болгария. В Европу газ пойдет уже из Турции, однако маршрут «Турецкого потока — 2» пока находится в проработке.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что после пуска газопровода «Северный поток — 2» потребность в украинском транзите и вовсе отпадет. При этом Россия согласна сохранить поставки по старым маршрутам в случае стабилизации политической обстановки на Украине.