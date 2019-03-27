Эксперт: женщин заставят больше работать из-за умирающих мужчин

Российских женщин в сельской местности хотят заставить работать больше, поскольку мужчин в деревнях практически не остается. Об этом «URA.RU» заявила ведущий аналитик Института региональной экспертизы Ксения Плинер.
«На самом деле эта инициатива отнюдь не от хорошей жизни. В селах наблюдается явный дефицит мужчин. Многие достаточно рано умирают от заболеваний, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя, большой процент мужского населения уезжает на работу вахтовым методом. В итоге многие села сегодня — это исключительно женская территория», — пояснила собеседница агентства. Она привела данные, согласно которым в настоящий момент в селах проживает более 37 млн человек, причем львиная доля из них — женщины.
Плинер также отметила, что нагрузка на женщин будет только возрастать: «Это неизбежный процесс, который, к сожалению, продиктован самой жизнью. Огромная часть традиционно мужских обязанностей уже сейчас ложится на женщин».
Напомним, представители Минтруда рассматривают введение новых норм продолжительности рабочего дня для жительниц российских сел. На сегодняшний день женщины трудятся 36 часов в неделю и получают полную зарплату. По сообщению «Известий», в министерстве считают возможным отменить норму, установленную еще в постановлении Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года.