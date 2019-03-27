Экс-глава «Роснано» назвался родственником Абызова, чтобы попасть на заседание суда

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 20:02
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Меламед не смог сказать, кем он приходится АбызовуЛеонид Меламед, Twitter
новость из сюжета
Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Бывший глава компании «Роснано» Леонид Меламед пришел на заседание Басманного суда, чтобы поддержать экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Меламед назвался родственником бывшего чиновника, однако в зал суда все равно не попал.

Экс-глава «Роснано» не смог ответить на вопрос работников суда, каким именно родственником он приходится Абызову, передает радиостанция «Говорит Москва». В разговоре с журналистами Меламед назвал бывшего министра своим близким товарищем и другом.

В ходе судебного заседания Абызов заявил, что готов сотрудничать со следствием и не станет препятствовать ходу дела. Однако это произойдет только в том случае, если его не станут заключать под стражу, уточняет telegram-канал портала «Шторм».

Михаил Абызов был задержан 26 марта в Москве. Следствие утверждает, что экс-министр создал и возглавил преступное сообщество в период с 2011 по 2014 годы. Также его обвиняют в хищении четырех миллиардов рублей, напоминает «Национальная служба новостей». Свою вину Абызов не признает.

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