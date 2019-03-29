Екатеринбург вошел в тройку лидеров по продаже элитных автомобилей

Аналитики выяснили, где больше всего в России продается премиальных автомобилей. Екатеринбург вошел в тройку лидеров по числу продаж.
«Около половины продаж приходится на Москву и Санкт-Петербург, в Екатеринбурге купили более 2 тысяч премиальных автомобилей» — сообщает агентство «Автостат». В двух столицах при этом продали около 70 тысяч авто.
В городах-миллионниках, как отмечают аналитики, автомобилей премиум-сегмента покупать стали больше. За прошлый год тут купили порядка 90 тысяч новых премиальных машин.
Выбирая автомобиль любого класса, россияне чаще всего обращают внимание на доступную цену. Такие данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) приводит RNS. Второй пункт в критериях выбора — экономичное потребление топлива. Вместительность и комфорт авто — на третьей строчке.