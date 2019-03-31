Захарова ответила на угрозы США ввести санкции против России из-за Венесуэлы

Москва перестала обращать внимание на санкции, сказала Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление США о готовности ужесточить экономические санкции против РФ из-за ситуации в Венесуэле. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

Захарова назвала угрозы введения санкций «нелепыми», поскольку Вашингтон ввел их настолько много, что Москва перестала на это реагировать. «Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо. Их по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам представителя дипведомства, в России понимают, что «американская нервозность» связана с неудачной попыткой «быстрой смены власти в Каракасе», которая лишила США пространства для дипломатического маневра.

Что касается прибытия в Венесуэлу военных специалистов, ни о каких «воинских контингентах» речи не идет. Подобные подозрения Вашингтона связаны с тем, что американские власти «судят по себе» и сами вынашивают такие планы в отношении Каракаса, подчеркнула Мария Захарова. «Со своей стороны, рекомендуем США прекратить грозить Венесуэле, душить ее экономику и толкать к гражданской войне, открыто попирая международное право», — заключила она.