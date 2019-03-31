30 марта 2019

Захарова ответила на угрозы США ввести санкции против России из-за Венесуэлы

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 03:47
Размер текста
-
17
+
Медиа-форум
Москва перестала обращать внимание на санкции, сказала Мария ЗахароваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление США о готовности ужесточить экономические санкции против РФ из-за ситуации в Венесуэле. Комментарий дипломата опубликован на сайте ведомства.

Новость по теме
США пригрозили России санкиями из-за Венесуэлы

Захарова назвала угрозы введения санкций «нелепыми», поскольку Вашингтон ввел их настолько много, что Москва перестала на это реагировать. «Попытки пугать российскую сторону санкциями за легитимное сотрудничество с Венесуэлой выглядят нелепо. Их по разным поводам Вашингтоном вводилось такое множество, что Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам представителя дипведомства, в России понимают, что «американская нервозность» связана с неудачной попыткой «быстрой смены власти в Каракасе», которая лишила США пространства для дипломатического маневра.

Что касается прибытия в Венесуэлу военных специалистов, ни о каких «воинских контингентах» речи не идет. Подобные подозрения Вашингтона связаны с тем, что американские власти «судят по себе» и сами вынашивают такие планы в отношении Каракаса, подчеркнула Мария Захарова. «Со своей стороны, рекомендуем США прекратить грозить Венесуэле, душить ее экономику и толкать к гражданской войне, открыто попирая международное право», — заключила она.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...