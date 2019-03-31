Зеленский и Саакашвили обменялись комплиментами

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обменялся комплиментами с экс-президентом Грузии, бывшим главой Одесской области Михаилом Саакашвили. Зеленский даже предложил Саакашвили вернуться на Украину.
«Я считаю, что Саакашвили защищает демократию Украины в Европе», — приводит ТАСС слова Зеленского. «Он серьезный дипломат и консультант для любого кандидата, который станет президентом», — заявил шоумен. Зеленский также добавил, что «помощь такого человека понадобится» тому, кто победит в выборах на Украине.
В ответ на это заявление Саакашвили отметил нетипичность Зеленского. «Не похож на традиционных политиков», — написал бывший губернатор Одесской области Украины в Facebook. Он выразил Зеленскому благодарность за то, что тот смог оценить его таланты и не отправил Саакашвили «в свою Грузию», как это делают многие украинские политики.
Напомним, 31 марта на Украине проходят выборы президента. В соцсетях уже появились секретные данные о лидерах голосования. Также согласно данным национального экзитпола, Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко вышли во второй тур выборов. Ранее эксперты объяснили «URA.RU», что будет на Украине, если победит не Порошенко.