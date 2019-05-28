Опубликованы кадры с приема Путина, на котором он запретил пить шампанское. ВИДЕО

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 20:41
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Владимир Путин не разрешил Маргарите Симоньян пить шампанское из-за беременностиФото: официальный сайт президента РФ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян показала видеозапись разговора с президентом Владимиром Путиным на приеме по случаю вручения государственных наград. Сама Симоньян даже не брала бокал в руки, а, чтобы чокнуться с главой государства, на пару секунд позаимствовала шампанское у оказавшегося рядом Николая Цискаридзе.

«Тебе нельзя», — произносит Путин на записи, опубликованной в telegram-канале Симоньян. «Нельзя, — подтверждает в ответ главред RT. — Я Колиным чокнулась». После этого последовало обсуждение беременности редактора.

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Ей предложила свою помощь и Лейла Адямян — главный акушер-гинеколог России. Замдиректора московского центра акушерства и гинекологии имени Кулакова также присутствовала на приеме по случаю награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Прием в Кремле, на котором Симоньян вручили орден Александра Невского, состоялся 23 мая. Путин также отметил достижения спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, модельера Валентина Юдашкина, актера Сергея Маковецкого, космонавта-испытателя Олега Новицкого, директора Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева Александра Румянцева и других, напоминает «Национальная служба новостей».

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