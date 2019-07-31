Россияне обогнали американцев по ценам на такси

Россиянам выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Цена на поездки в такси в России значительно ниже, чем в США. Как заявили в финансовом конгломерате HSBC, по причине этого россиянам выгоднее пользоваться услугами перевозчиков, чем личным автомобилем.

«В России поездки на такси в среднем на 75% дешевле, чем в Америке», — приводит позицию экспертов банка « Коммерсант ». Годовая же стоимость владения авто для россиян обходится дешевле, чем для американцев, всего на 30%.

Средняя стоимость поездки на такси в России — около 130 рублей. В столице это обходится дороже — там средняя цена составляет порядка 360 рублей. «Цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили — нет», — пояснили в HSBC.

Частные перевозчики в России могут позволить себе устанавливать более низкие цены в сравнении с западными, так как сервис пользуется большим спросом. Из-за того, что во многих регионах плохо развита система общественного транспорта, россияне предпочитают прибегать к услугам таксистов, чтобы добраться до нужного места.

Ранее в Общероссийском объединении пассажиров заявили, что цены на такси в стране могут вырасти более чем на 20%. Эксперты дают такой прогноз, ссылаясь на покупку компанией «Яндекс.Такси» активов группы «Везёт».

По словам главы профсоюза таксистов Москвы Александра Макарова, цены действительно могут повыситься, если в ситуацию не вмешается Федеральная антимонопольная служба. «Они же не просто так это делают, а чтобы получить дополнительную прибыль. Ничего хорошего в этом не вижу», — приводит слова эксперта агентство Nation News.