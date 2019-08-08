Отечественным банкам на случай санкций придумали «запасной аэродром»

Центробанк создаст для банков процессинговый центр
Центробанк нашел способ защиты отечественных банков от санкций. В ведомстве предложили создать общий процессинговый центр (юридическое лицо, обеспечивающее информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов — прим. ред.), который не допустит остановки платежей в том случае, если провайдер решит отключить какой-либо банк от своих сервисов.
Центр предлагается создать на базе банка, который уже попал под западные санкции, сообщает газета «Известия». В качестве кандидата, например, рассматривается Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) в Крыму. Как считает депутат Госдумы Анатолий Аксаков, процессинговый центр станет для кредитных организаций страны «запасным аэродромом».