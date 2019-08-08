07 августа 2019

Отечественным банкам на случай санкций придумали «запасной аэродром»

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Центробанк создаст для банков процессинговый центрФото: Владимир Андреев © URA.RU

Центробанк нашел способ защиты отечественных банков от санкций. В ведомстве предложили создать общий процессинговый центр (юридическое лицо, обеспечивающее информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетов — прим. ред.), который не допустит остановки платежей в том случае, если провайдер решит отключить какой-либо банк от своих сервисов.

Центр предлагается создать на базе банка, который уже попал под западные санкции, сообщает газета «Известия». В качестве кандидата, например, рассматривается Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) в Крыму. Как считает депутат Госдумы Анатолий Аксаков, процессинговый центр станет для кредитных организаций страны «запасным аэродромом».

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