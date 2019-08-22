Беспилотник, собранный на Урале, впервые поднялся в воздух Фото: скриншот видео с YouTube, канал Минобороны России

Видеозапись первого полета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Форпост-Р» появилась на официальном youtube-канале Минобороны РФ. Дрон, который собирают на Урале, поступил на вооружение в российскую армию в 2020 году.

«Беспилотный летательный аппарат „Форпост-Р“ совершил первый полет», — сказано в подписи к видео. По данным оборонного ведомства, беспилотник является модификацией комплекса «Форпост», от которой остались только внешние обводы, передает сайт ТВЦ . Летательный аппарат изготовлен на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге.

Как писало ранее «URA.RU», Минобороны впервые подняло в небо новый военный беспилотник «Охотник». В ведомстве отметили, что «Охотник» достиг высоты более 600 метров. Первый полет продолжался свыше 20 минут, напоминает агентство Nation News.

Видео: сайт ТВЦ