Пушков жестко высказался о потерях Грузии из-за отсутствия российских туристов

В Грузии начали осознавать последствия недавней антироссийской кампании: страна уже потеряла как минимум 60 млн долл от сокращения потока туристов из России. Пусть грузины благодарят за это свои власти, своих радикалов и своих катамадзе. И вспомнят пословицу: не плюй в колодец...