Пушков жестко высказался о потерях Грузии из-за отсутствия российских туристов

Грузия несет огромные убытки из-за потери российских туристов и ухудшения отношений между странами. Таким мнением поделился сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
«В Грузии начали осознавать последствия недавней антироссийской кампании: страна уже потеряла как минимум 60 миллионов долларов от сокращения потока туристов из России. Пусть грузины благодарят за это свои власти, своих радикалов и своих катамадзе. И вспомнят пословицу: не плюй в колодец…» — написали политик в своем аккаунте в Twitter.
Отношения России и Грузии обострились после беспорядков в Тбилиси. Они начались во время Межпарламентской ассамблеи православия, на которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. 21 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании прекратили полеты в Грузию с 8 июля, напоминает RT. С этого же дня вступил в силу временный запрет на полеты грузинских авиакомпаний в Россию.
Как заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, из-за сокращения турпотока россиян сфера туризма пострадала примерно на 60 миллионах долларов. Однако лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе считает такую цифры сильно преуменьшенной. Политик уверена, что речь идет о 700 миллионах долларов, уточняет «Национальная служба новостей».
В Грузии начали осознавать последствия недавней антироссийской кампании: страна уже потеряла как минимум 60 млн долл от сокращения потока туристов из России. Пусть грузины благодарят за это свои власти, своих радикалов и своих катамадзе. И вспомнят пословицу: не плюй в колодец...— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 августа 2019 г.