Собчак ответила на вопрос о второй беременности

Заявлению Ксении Собчак поверили не все Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности. Поводом для заявления стали обсуждения фотографий и видео, на которых некоторые заметили округлившийся живот Собчак.

«Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда», — ответила Собчак telegram-каналу «Татлер-батлер» на вопрос о беременности. Несмотря на откровенное заявление, некоторые подписчики Ксении Собчак в Instargam продолжают приводить доводы в пользу интересного положения телеведущей, ссылаясь на мешковатую одежду Собчак.

Ранее стало известно о том, что свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова должна состояться 13 сентября в центре Москвы, пишет «Утро.ру». В июне Собчак развелась с актером Максимом Виторганом, вместе они воспитывают сына.