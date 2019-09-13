Журналисты узнали, что премьер Медведев гонит самогон. ФОТО

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Медведев и ко. Форум Сочи-2014, портрет, медведев дмитрий
Самогон производят недалеко от неформальной резиденции Дмитрия МедведеваФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Плесе, где якобы находится резиденция премьер-министра России Дмитрия Медведева, производят самогон. По информации журналистов, Медведев дарит бутылки иностранным лидерам, а не занимается торговлей.

«Обычно Медведев дарит самогон членам правительства и иностранным лидерам. Свидетельств того, что премьер его продает, нет», — пишет «Проект медиа» со ссылкой на три источника, знакомых с увлечением Медведева. На бутылке красуется надпись «Самогон» и бурый медведь, а также дата — 2017 год. По неподтвержденным данным, недавно глава правительства обновил ассортимент и запустил самогон на малине.

Производство располагается в усадьбе «Малиновка» — резиденция под Плесом, которая стала известна после расследования блогера Алексея Навального. Алкогольную продукцию изготовляют партиями, не дома.

«URA.RU» направило официальный запрос правительству России с просьбой прокомментировать информацию о самогоне.

Самогон премьер-министра Дмитрия Медведева
Фото: «Проект медиа»

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