В Плесе, где якобы находится резиденция премьер-министра России Дмитрия Медведева, производят самогон. По информации журналистов, Медведев дарит бутылки иностранным лидерам, а не занимается торговлей.
«Обычно Медведев дарит самогон членам правительства и иностранным лидерам. Свидетельств того, что премьер его продает, нет», — пишет «Проект медиа» со ссылкой на три источника, знакомых с увлечением Медведева. На бутылке красуется надпись «Самогон» и бурый медведь, а также дата — 2017 год. По неподтвержденным данным, недавно глава правительства обновил ассортимент и запустил самогон на малине.
Производство располагается в усадьбе «Малиновка» — резиденция под Плесом, которая стала известна после расследования блогера Алексея Навального. Алкогольную продукцию изготовляют партиями, не дома.
«URA.RU» направило официальный запрос правительству России с просьбой прокомментировать информацию о самогоне.