На Украине расстреляли бывшего ополченца ДНР

Неизвестные напали на ополченца в его квартире
В украинском Мариуполе расстреляли бойца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева. По предварительной информации, неизвестные выстрелили в мужчину семь раз.
«На теле обнаружены многочисленные огнестрельные ранения. Мужчина скончался до приезда „скорой“», — пишет портал 0629.com.ua, сообщивший о происшествии. Нападение на Джумаева произошло утром 16 сентября в его квартире. Сейчас на месте ведутся следственные действия.
Джумаев вступил в ряды ополченцев ДНР в 2014 году. Он принимал участие в штурме Донецкого аэропорта. В 2017 году был задержан на Украине и обвинен в участии в террористической организации. В августе суд изменил ополченцу меру пресечения на домашний арест.