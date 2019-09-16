На Украине расстреляли бывшего ополченца ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, убийство, пм, ограбление, ауе, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, киллер, оружие, пистолет, макаров, разборки, стрелка, заказное убийство, наемный убийца, молодежные банды
Неизвестные напали на ополченца в его квартиреФото: Владимир Андреев © URA.RU

В украинском Мариуполе расстреляли бойца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева. По предварительной информации, неизвестные выстрелили в мужчину семь раз.

«На теле обнаружены многочисленные огнестрельные ранения. Мужчина скончался до приезда „скорой“», — пишет портал 0629.com.ua, сообщивший о происшествии. Нападение на Джумаева произошло утром 16 сентября в его квартире. Сейчас на месте ведутся следственные действия.

Джумаев вступил в ряды ополченцев ДНР в 2014 году. Он принимал участие в штурме Донецкого аэропорта. В 2017 году был задержан на Украине и обвинен в участии в террористической организации. В августе суд изменил ополченцу меру пресечения на домашний арест.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...