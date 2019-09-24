Представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обрушился с критикой на Украину из-за отказа участвовать в ближайшей сессии организации из-за возвращения России. В ПАСЕ уверены, что все государства-члены должны принимать участие в работе органов Совета Европы согласно принятой ранее резолюции.
«Поэтому [из-за резолюции] Российская Федерация должна была направить новую делегацию в ПАСЕ, то же самое касается Украины. Совет Европы — это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится», — цитируют РИА «Новости» главу одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс.
Помимо этого, Кокс ответил на заявление Киева, где призвали оценить последствия возвращения РФ в ПАСЕ и разработать механизмы ответственности для стран-нарушителей. «Ведется разработка совместного механизма реагирования, который может быть использован в случае грубого нарушения государством-членом своих обязательств по уставу и Европейской конвенции по правам человека», — пояснил представитель ПАСЕ. При этом Кокс считает решение Украины остаться вне этого обсуждения «неразумным».
Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что делегация от Украины отказывается участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ, уточняет «Национальная служба новостей». В Совфеде РФ это решение уже прокомментировали.