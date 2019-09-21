В Совфеде прокомментировали отказ Украины от участия в сессии ПАСЕ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание президента РФ федеральному собранию. Москва., косачев константин
Константин Косачев считает, что Украина не способна принять участие в диалогеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Украина не станет участвовать в грядущей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), поскольку не знает, как вести себя без антироссийских толков. Так считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор считает, что в последние пять лет украинские делегаты в ПАСЕ добивались полного бойкота России, однако такая практика завела ассамблею в тупик. «Ультиматумы и бойкоты не могут быть самоцелью для такой организации, как Совет Европы. Она создавалась ради диалога», — написал Косачев в Facebook.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что делегация от Украины отказывается участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ, пишет RNS. Позже стало известно, что часть делегатов все же посетит сессию, но в частном порядке.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...