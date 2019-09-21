В Совфеде прокомментировали отказ Украины от участия в сессии ПАСЕ

Константин Косачев считает, что Украина не способна принять участие в диалоге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Украина не станет участвовать в грядущей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), поскольку не знает, как вести себя без антироссийских толков. Так считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор считает, что в последние пять лет украинские делегаты в ПАСЕ добивались полного бойкота России, однако такая практика завела ассамблею в тупик. «Ультиматумы и бойкоты не могут быть самоцелью для такой организации, как Совет Европы. Она создавалась ради диалога», — написал Косачев в Facebook.