Зеленский раскрыл планы после подписания «формулы Штайнмайера»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, красная дорожка, шаг, зеленский владимир
По словам Владимира Зеленского, закон об особом статусе Донбасса не означает капитуляциюФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
новость из сюжета
Война на Украине

«Формула Штайнмайера» — документ, определяющий порядок урегулирования конфликта в Донбассе, — будет включена в закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей, который планируется принять до конца этого года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера». «Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе»», — отметил он. Украинский лидер также подчеркнул, что в законе об особом статусе территорий «не будет никакой капитуляции», передает News.ru.

Ранее на встрече контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе представители Украины, России, ДНР, ЛНР и ОБСЕ подписали так называемую «формулу Штайнмайера». По этому документу, в 20:00 по местному времени на Украине в день внеочередных выборов в органы власти ДНР и ЛНР вступит в силу постоянный закон об особом статусе этих территорий.

Расскажите о новости друзьям
Политика
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...