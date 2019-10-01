Зеленский раскрыл планы после подписания «формулы Штайнмайера»

«Формула Штайнмайера» — документ, определяющий порядок урегулирования конфликта в Донбассе, — будет включена в закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей, который планируется принять до конца этого года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Мы согласовываем текст «формулы Штайнмайера». «Формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе»», — отметил он. Украинский лидер также подчеркнул, что в законе об особом статусе территорий «не будет никакой капитуляции», передает
Ранее на встрече контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе представители Украины, России, ДНР, ЛНР и ОБСЕ подписали так называемую «формулу Штайнмайера». По этому документу, в 20:00 по местному времени на Украине в день внеочередных выборов в органы власти ДНР и ЛНР вступит в силу постоянный закон об особом статусе этих территорий.