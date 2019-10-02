Врач назвала продукты, от которых нужно отказаться

Россиянам следует исключить из рациона суррогатные продукты, в которых содержится сахар, а также полуфабрикаты, колбасы и сосиски. По мнению терапевта-эндокринолога НМИЦ эндокринологии Минздрава России Фатимы Дзгоевой, это поможет людям избежать рисков, связанных с различными заболеваниями эндокринной системы.
«Сахар в натуральных продуктах полезен. <…> Красное мясо и полуфабрикаты — это фактор риска. Совсем нужно исключить из рациона суррогаты, такие как колбасы и сосиски. А вот догма, что нельзя есть яйца каждый день, оказалась неверной: ежедневно рекомендуется есть одно сваренное яйцо всмятку», — приводит слова медика RT.
Также Дзагоева посоветовала ограничить потребление красного мяса до одного раза в неделю и более осторожно относиться к употреблению молока, в то время как совсем исключать из рациона хлеб не стоит, поскольку он является источником витамина B. В основе рациона должны лежать медленно усвояемые углеводы, грубые зерновые, бобовые, оливковое масло, орехи, добавила доктор.
Ранее специалисты НМИЦ профилактической медицины при Минздраве России рассказали, какие продукты позволяют сохранить здоровье сердца. В частности, они посоветовали есть продукты, богатых калием и магнием: картофель, томаты, бананы, апельсины, киви, а также молоко, мясо, бобовые, зерновые, в первую очередь овес и орехи, напоминает «Национальная служба новостей».