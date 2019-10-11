Назарбаев признался, почему ушел с поста президента Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Назарбаев, назарбаев нурсултан
Нурсултан Назарбаев заявил, что его отставка была продуманным шагомФото: Официальный сайт Президента России

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы государства, потому что стране нужны были изменения и новые кадры. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Хабар».

«Все равно у какой-то части населения может и усталость от одного человека, этот момент есть. Во-вторых, нужны изменения, ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры, любой другой человек», — цитирует Назарбаева РИА «Новости». Он отметил, что его отставка была продуманным шагом, о котором он не пожалел. Также первый президент Казахстана заявил, что выбрал правильного приемника.

Нурсултан Назарбаев возглавлял страну почти 30 лет. 19 марта во время обращения к народу президент сам подписал указ о своей отставке. Он перестал быть главой Казахстана с 20 марта, передает RT. Следующим главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...