Назарбаев признался, почему ушел с поста президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы государства, потому что стране нужны были изменения и новые кадры. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Хабар».
«Все равно у какой-то части населения может и усталость от одного человека, этот момент есть. Во-вторых, нужны изменения, ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры, любой другой человек», — цитирует Назарбаева РИА «Новости». Он отметил, что его отставка была продуманным шагом, о котором он не пожалел. Также первый президент Казахстана заявил, что выбрал правильного приемника.
Нурсултан Назарбаев возглавлял страну почти 30 лет. 19 марта во время обращения к народу президент сам подписал указ о своей отставке. Он перестал быть главой Казахстана с 20 марта, передает RT. Следующим главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента.