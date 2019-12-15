Сейчас Ксения Собчак предпочитает сдержанный стиль в одежде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак выложила на своей странице в Instagram провокационный снимок. Теледива предстала перед поклонниками в золотом платье с максимальных декольте и большим разрезом вдоль бедра.

«Как молоды мы были!!!!!» — подписала фото Собчак, добавив в хештеге, что она не жалеет ни о чем. Судя по качеству, снимок был сделан еще вначале 2000-х годов. Поклонники назвали телеведущую «шикарной» и отметили, что платье, как и прическа, ей очень идут.

Ранее телеведущая закрыла свой сайт «Собчак против всех», который она презентовала, едва начав заниматься политикой перед выборами президента России в 2018. Это может свидетельствовать об окончательном завершении политической карьеры звезды. Какое-то время после выборов она активно занималась общественной и политической деятельностью, участвуя в работе незарегистрированной «Партии перемен» Дмитрия Гудкова, но несколько месяцев назад федеральные СМИ сообщили, что Собчак полностью устранилась от участия в партстроительстве, решив, что карьера журналистки ей подходит намного больше.