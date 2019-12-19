Начало стрельбы в центре Москвы попало на видео

Сообщается, что при стрельбе погиб один сотрудник ФСБ
Момент начала стрельбы в центре Москвы у здания ФСБ зафиксирован на видео. Запись в редакцию «URA.RU» прислали читатели.
На записи неизвестный стреляет в человека, после чего тот падает. После этого нападавший скрылся под машиной.
Ранее стало известно, что нападавший действовал один. В ФСБ сообщили о том, что преступник был нейтрализован, сейчас его личность устанавливается. По данным Минздрава, в результате происшествия пострадали пятеро человек. Ранее ведомство сообщало о том, что в результате происшествия два сотрудника спецслужб получили крайне тяжелые ранения. По информации центра общественных связей ФСБ, при стрельбе погиб один сотрудник ведомства.