Начало стрельбы в центре Москвы попало на видео

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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фсб
Сообщается, что при стрельбе погиб один сотрудник ФСБФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Момент начала стрельбы в центре Москвы у здания ФСБ зафиксирован на видео. Запись в редакцию «URA.RU» прислали читатели.

На записи неизвестный стреляет в человека, после чего тот падает. После этого нападавший скрылся под машиной.

Ранее стало известно, что нападавший действовал один. В ФСБ сообщили о том, что преступник был нейтрализован, сейчас его личность устанавливается. По данным Минздрава, в результате происшествия пострадали пятеро человек. Ранее ведомство сообщало о том, что в результате происшествия два сотрудника спецслужб получили крайне тяжелые ранения. По информации центра общественных связей ФСБ, при стрельбе погиб один сотрудник ведомства.

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