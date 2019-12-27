Гоша Куценко в своем Instagram поделился видео, в котором можно увидеть, как выглядели артисты Алла Пугачева, Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте 20 лет назад. В ролике показаны кадры с репетиции мюзикла «Метро», который впервые поставили в Москве в 1999 году.
«С Рождеством, страна! Этой песне 20 лет! Узнаете нас молоденьких? Кто кого знает?» — прокомментировал видео артист. На видео с репетиций мюзикла можно заметить самого Куценко и его коллег — Филиппа Киркорова, Кристину Орбакайте, Александра Маршалла и Аллу Пугачеву, которая руководит действиями артистов. На фоне звучит главная композиция мюзикла «Рождественская песня».
Также в комментариях пользователи соцсети написали, что заметили исполнителей Андрея Буйнова, Владимира Преснякова и певицу Алсу.
Ранее издание «Утро.ру» писало, что Алла Пугачева больше не будет принимать участие в новогодних «голубых огоньках». В прошлом году певица также отказалась от съемок в новогодних шоу.