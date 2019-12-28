Минобороны заявило о готовящейся информационной атаке из-за рубежа

Иностранные государства готовят информационную атаку на российские вооружение силы. Об этом рассказал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.
«Есть достоверная информация о том, что отдельными государствами через конкретные СМИ ведется скоординированная работа, направленная на дискредитацию российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов», — заявил Цаликов в интервью газете «Красная звезда».
Представитель Минобороны уточнил, что в ближайшее время усилится давление на представителей руководящего состава Вооруженных Сил России. При этом проблема, по слова Цаликова, коснется многих военных — «от командования соединений до непосредственно военно-политического руководства».
При этом Цаликов отметил, что «те, кто будет использовать против нас грязные методы» должны быть готовы к адекватному ответу со стороны России. Замминистра обороны также выразил надежду, что в этом противостоянии российские СМИ должны стать «если не штыками, то как минимум союзниками».