27 декабря 2019

Минобороны заявило о готовящейся информационной атаке из-за рубежа

© Служба новостей «URA.RU»
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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, генерал, погоны, военный
Российских военных хотят дискредитировать зарубежные государстваФото: Анна Майорова © URA.RU

Иностранные государства готовят информационную атаку на российские вооружение силы. Об этом рассказал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

«Есть достоверная информация о том, что отдельными государствами через конкретные СМИ ведется скоординированная работа, направленная на дискредитацию российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов», — заявил Цаликов в интервью газете «Красная звезда».

Представитель Минобороны уточнил, что в ближайшее время усилится давление на представителей руководящего состава Вооруженных Сил России. При этом проблема, по слова Цаликова, коснется многих военных — «от командования соединений до непосредственно военно-политического руководства».

При этом Цаликов отметил, что «те, кто будет использовать против нас грязные методы» должны быть готовы к адекватному ответу со стороны России. Замминистра обороны также выразил надежду, что в этом противостоянии российские СМИ должны стать «если не штыками, то как минимум союзниками».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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