В Латвии признали, что не общаются с Россией из-за страха перед США

Отношение стран Прибалтики, в том числе Латвии, зависит от проводимой США политики. Об этом заявил бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс.
«Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции», — приводит его слова
Юркинс подчеркнул, что американцы «будут править санкциями», пока в экономике царствует доллар. Он считает, что после выборов президента США в 2020 году ничего не изменится. По его словам, Латвия и дальше будет следовать курсу, который им задали американцы, передает RT.
Бывший министр рассказал, что Евросоюз, членом которого является и Латвия, разваливается. И когда он окончательно распадется, Рига сможет выбрать, с кем выстраивать отношения дальше.