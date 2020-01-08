В Латвии признали, что не общаются с Россией из-за страха перед США

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Клипарт depositphotos.com, флаг латвии
Латвия сможет выбирать, с кем налаживать отношения, после развала ЕвросоюзаФото: depositphotos.com

Отношение стран Прибалтики, в том числе Латвии, зависит от проводимой США политики. Об этом заявил бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс.

«Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции», — приводит его слова Life. Отмечается, что такое уже было в отношении компаний, которые принимали участие в строительстве «Северного потока — 2».

Юркинс подчеркнул, что американцы «будут править санкциями», пока в экономике царствует доллар. Он считает, что после выборов президента США в 2020 году ничего не изменится. По его словам, Латвия и дальше будет следовать курсу, который им задали американцы, передает RT.

Бывший министр рассказал, что Евросоюз, членом которого является и Латвия, разваливается. И когда он окончательно распадется, Рига сможет выбрать, с кем выстраивать отношения дальше.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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