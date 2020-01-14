Блогера Навального и его сторонников обвинили в трате пожертвований ФБК на личный отдых

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, а также общественных и политических деятелей, активистов и правозащитников обвинили в том, что они потратили на отдых в новогодние каникулы деньги ФБК. Сам фонд существует за счет пожертвований граждан.
Как сообщает telegram-канал «Фонд Бабла с коррупцией», с биткоин-кошелька ФБК, куда поступают пожертвования, вывели 1,7 ВТС, что равняется почти 840 тысячам рублей. Авторы пишут, что Навальный с женой провели отпуск в Таиланде и потратили порядка 500 тысяч рублей. Также создатели канала рассказали о стоимости отпусков других сотрудников фонда. Пресс-секретарь Навального и ФБК Кира Ярмыш заявила «URA.RU», что ей неудобно разговаривать, и положила трубку.
Помимо сотрудников ФБК, в тексте также сообщается о стоимости отдыха муниципального депутата Ильи Яшина, лидера Либертарианской партии России Михаила Светова, сопредседателя «Открытой России» Андрея Пивоварова, сотрудника правозащитной организации «Мемориал» Сергея Давидиса и других общественных деятелей.
Как рассказал «URA.RU» Андрей Пивоваров, подобная информация не соответствует действительности. «Чушь какая-то. Думаю, какой-то сливной бачок в прессе пытается отработать пожелания по поливанию грязью», — заявил он. Правозащитник Сергей Давидис сообщил, что на отпуск он потратил собственные средства. «Я не имею никакого отношения к ФБК. Естественно, свой скромный отпуск проводил на свои деньги», — пояснил информагентству Сергей Давидис. Получить комментарии Ильи Яшина и Михаила Светова «URA.RU» не удалось.