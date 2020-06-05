Этой весной случаев поллиноза было меньше, чем в прошлые годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Между аллергическими заболеваниями и коронавирусом нет связи, поэтому врачи не ожидают вспышки COVID-19 в середине июня, когда будет цвести тополь. Тем не менее аллергикам нужно быть предельно осторожным в это время, рассказала URA.RU иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

«Аллергические заболевания не предрасполагают к возникновению вирусов. Такой связи не установлено. Но все равно нужно выполнять все меры, чтобы вирус не попал в организм человека», — сказала иммунолог.

По словам Надежды Логиной, меры защиты для аллергиков аналогичны тем, который сейчас применяются для нераспространения коронавируса. Специалист рекомендовала аллергикам во время цветения тополя носить маски, перчатки и очки, а также принимать душ после посещения улицы.

Она также рассказала, что этой весной врачи наблюдали небольшое снижение сезонного обострения поллиноза. Это заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений.

«В сезон цветения деревьев мы не видели какой-то существенной разницы обострения поллиноза по сравнению с прошлыми годами. Наоборот, в этом году прошло более-менее спокойно, потому что люди находились на самоизоляции», — добавила Надежда Логина.

Ранее иммунолог в беседе с «Национальной службой новостей» делала прогноз о массовом наплыве пациентов на фоне аллергии.

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