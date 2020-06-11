10 июня 2020

Роструд напомнил о дополнительных выходных в июне

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 32-м военном городке. Екатеринбург, военные, марш, репетиция парада, знамя, строй, белорусский флот
Россияне вместо работы пойдут на парад, отлоченный из-за коронавируса на полтора месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне. Роструд напомнил, что уже 11 июня будет короткий рабочий день и три выходных.

В связи с празднованием Дня России 12 июня, выходным днем станет пятница и следующие за ней суббота (13 июня) и воскресенье (14 июня).

Роструд также напомнил, что праздничным выходным днем будет третья среда месяца — 24 июня. В этот день в стране пройдет Парад Победы, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны. По указу президента, день объявлен нерабочим с сохранением заработка. Роструд уточняет, что месячная зарплата работников из-за праздничных выходных снижаться не будет.

«Россияне за дополнительный выходной 24 июня получат обычный дневной заработок. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, соответственно, оплата сотрудникам за этот день должна выдаваться в обычном, а не в повышенном размере», — отметили в Роструда.

При этом в ведомстве поясняют, что 23 июня предпраздничным днем считаться не будет, поэтому и на короткий рабочий день — на час меньше — рассчитывать не стоит.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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