Роструд напомнил о дополнительных выходных в июне

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург », Viber-канале « Екатеринбург » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

При этом в ведомстве поясняют, что 23 июня предпраздничным днем считаться не будет, поэтому и на короткий рабочий день — на час меньше — рассчитывать не стоит.

«Россияне за дополнительный выходной 24 июня получат обычный дневной заработок. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, соответственно, оплата сотрудникам за этот день должна выдаваться в обычном, а не в повышенном размере», — отметили в Роструда.

Роструд также напомнил, что праздничным выходным днем будет третья среда месяца — 24 июня. В этот день в стране пройдет Парад Победы, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны. По указу президента , день объявлен нерабочим с сохранением заработка. Роструд уточняет, что месячная зарплата работников из-за праздничных выходных снижаться не будет.

В связи с празднованием Дня России 12 июня, выходным днем станет пятница и следующие за ней суббота (13 июня) и воскресенье (14 июня).

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне. Роструд напомнил, что уже 11 июня будет короткий рабочий день и три выходных.

Россияне вместо работы пойдут на парад, отлоченный из-за коронавируса на полтора месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно