13 июня 2020

Умер болевший коронавирусом брат известного чеченского боевика

© Служба новостей «URA.RU»
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Умар Закаев скончался в возрасте 64 лет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Болевший COVID-19 Умар Закаев, брат вице-премьера непризнанной Чеченской республики Ичкерия Ахмеда Закаева, скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщил его друг, правозащитник Майрбек Тарамов.

«Умар долго болел различными болезнями, в последнее время почти половина его жизни проходила в больнице. Однако коронавирус оказался неумолим», — написал Тарамов в Facebook.

Коронавирус ранее был диагностирован и у Ахмеда Закаева. В апреле врачи экстренно подключили его к аппарату ИВЛ, позже он пошел на поправку. С 2003 года Закаев проживает в Великобритании — в России его объявили в международный розыск за создание вооруженного бандформирования. Также он участвовал в первой и второй чеченских войнах на стороне сепаратистов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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