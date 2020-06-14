Умер болевший коронавирусом брат известного чеченского боевика

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Коронавирус ранее был диагностирован и у Ахмеда Закаева. В апреле врачи экстренно подключили его к аппарату ИВЛ, позже он пошел на поправку. С 2003 года Закаев проживает в Великобритании — в России его объявили в международный розыск за создание вооруженного бандформирования. Также он участвовал в первой и второй чеченских войнах на стороне сепаратистов.

«Умар долго болел различными болезнями, в последнее время почти половина его жизни проходила в больнице. Однако коронавирус оказался неумолим», — написал Тарамов в Facebook.

Болевший COVID-19 Умар Закаев, брат вице-премьера непризнанной Чеченской республики Ичкерия Ахмеда Закаева, скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщил его друг, правозащитник Майрбек Тарамов.

Умар Закаев скончался в возрасте 64 лет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

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