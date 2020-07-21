В России запретят устанавливать на автомобили подержанные детали

Запрет на б/у детали продиктован нормами ООН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Некоторые из бывших в употреблении запчастей, которые ранее получали «вторую жизнь» в других автомобилях, запретят для повторного использования. Соответствующие поправки будут внесены в технический регламент Таможенного союза.

«Автовладельцы не только лишатся права использовать восстановленные узлы и агрегаты, но и будут обязаны получать разрешение для установки, например, багажника на крышу», — сообщает автожурнал «За рулем». Согласно поправкам, повторное использование запрещается для подушек и ремней безопасности компонентов рулевой системы и тормозов, противоугонных систем, глушителей, катализаторов и сажевых фильтров, иммобилизаторов, газового оборудования, а также сидений со встроенными системами безопасности.

Данные поправки в первую очередь ударят по автомастерским, так как клиентам, зачастую, невыгодно приобретать новую оригинальную деталь для своего автомобиля. Помимо этого, агентство предрекает конец так называемому авторазборному бизнесу — главному поставщику б/у деталей на российские рынки.

Принятие данных поправок связано с требованиями ООН о безопасной утилизации транспортных средств. Для соответствия международным нормам, России требуется изменить собственные технические регламенты.

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