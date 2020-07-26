В воскресенье в Санкт-Петербурге и Мурманске прошли морские парады в честь Дня ВМФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый врио главы Хабаровского края пообщался с протестующими — глава Минздрава заявил о добровольной вакцинации — в России прошли морские парады — провайдеры повысят цены на интернет и телевидение. Все самые интересные и важные новости России на 25—26 июля — в обзоре URA.RU:

Врио губернатора Хабаровского края пообщался с протестующими

Врио главы Хабаровского края, Михаил Дегтярев 26 июля встретился с жителями Хабаровска, и заявил, что необходимо создать народный совет, с помощью которого он сможет общаться с митингующими.

Также Дегтярев предложил провести открытый суд над бывшим губернатором Сергеем Фургалом.

При встрече Михаила Дегтярева с хабаровчанами произошла драка между участниками акции. Полиция задержала участников инцидента.

Глава Минздрава рассказал о вакцинации

В России прошли морские парады в честь Дня ВМФ

Традиционные морские парады кораблей в День Военно-морского флота состоялись в Санкт-Петербурге и Мурманске 26 июля.

Президент России Владимир Путин поздравил моряков с праздником и анонсировал появление в российском флоте 40 новых кораблей. Также глава государства заявил, что уже действующие суда будут оснащены гиперзвуковым оружием.

Власти выделили деньги на выплаты детям

Деньги для семей с детьми от 3 до 7 лет выделены регионам. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 25 июля подписал соответствующее распоряжение.

В России повысят стоимость интернета и телевидения