Самое важное в России на 25—26 июля. Врио главы Хабаровского края вышел к митингующим, вакцинация от коронавируса будет добровольной

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, парад, офицеры, нева, разводной мост, флаги расцвечивания, день вмф, военные моряки, морские сигнальные флаги, дворцовый мост
В воскресенье в Санкт-Петербурге и Мурманске прошли морские парады в честь Дня ВМФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый врио главы Хабаровского края пообщался с протестующими — глава Минздрава заявил о добровольной вакцинации — в России прошли морские парады — провайдеры повысят цены на интернет и телевидение. Все самые интересные и важные новости России на 25—26 июля — в обзоре URA.RU:

Врио губернатора Хабаровского края пообщался с протестующими

Глава Минздрава рассказал о вакцинации

В России прошли морские парады в честь Дня ВМФ

Власти выделили деньги на выплаты детям

В России повысят стоимость интернета и телевидения

  • Российские провайдеры повысят цены на домашний интернет и телевидение, из-за возрастающего трафика. По мнению операторов, клиенты стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов и потреблять «тяжелый» контент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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