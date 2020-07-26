В воскресенье в Санкт-Петербурге и Мурманске прошли морские парады в честь Дня ВМФ
Новый врио главы Хабаровского края пообщался с протестующими — глава Минздрава заявил о добровольной вакцинации — в России прошли морские парады — провайдеры повысят цены на интернет и телевидение. Все самые интересные и важные новости России на 25—26 июля — в обзоре URA.RU:
Врио губернатора Хабаровского края пообщался с протестующими
- Врио главы Хабаровского края, Михаил Дегтярев 26 июля встретился с жителями Хабаровска, и заявил, что необходимо создать народный совет, с помощью которого он сможет общаться с митингующими.
- Также Дегтярев предложил провести открытый суд над бывшим губернатором Сергеем Фургалом.
-
При встрече Михаила Дегтярева с хабаровчанами произошла драка между участниками акции. Полиция задержала участников инцидента.
Глава Минздрава рассказал о вакцинации
- За выходные коронавирусом в России заболели 11 636, вылечилось 11 476 человек. Скончались — 77 больных. От COVID-19 умерло 223 человека.
- Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной и бесплатной. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- В первую очередь вакцину от коронавируса будут применять в городах-миллионниках, где прививки поставят медикам, военным и представителям других профессий, которые контактируют с большим количеством человек.
- Пятеро сотрудников детского оздоровительного лагеря «Астраханские зори» заразились коронавирусом. Их отправили на изоляцию в больницы, а учреждение закрыли на карантин.
В России прошли морские парады в честь Дня ВМФ
- Традиционные морские парады кораблей в День Военно-морского флота состоялись в Санкт-Петербурге и Мурманске 26 июля.
- Президент России Владимир Путин поздравил моряков с праздником и анонсировал появление в российском флоте 40 новых кораблей. Также глава государства заявил, что уже действующие суда будут оснащены гиперзвуковым оружием.
Власти выделили деньги на выплаты детям
- Деньги для семей с детьми от 3 до 7 лет выделены регионам. Глава правительства РФ Михаил Мишустин 25 июля подписал соответствующее распоряжение.
В России повысят стоимость интернета и телевидения
- Российские провайдеры повысят цены на домашний интернет и телевидение, из-за возрастающего трафика. По мнению операторов, клиенты стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов и потреблять «тяжелый» контент.