Самое важное в России на 30 июля. Кремль ответил Белоруссии по ситуации с бойцами ЧВК, еще несколько стран откроются для российских туристов

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Видеоконференция с Владимиром Путиным. Челябинск, видеоконференция, путин на экране
Президент РФ Владимир Путин пока не говорил публично о скандале в Белоруссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия ответила на задержание своих граждан на территории Белоруссии — МИД анонсировал скорое открытие границ с несколькими странами — россиянам облегчат получение субсидий на оплату услуг ЖКХ — Михаилу Ефремову на полгода продлили домашний арест. Все самые интересные и важные новости России на 30 июля — в обзоре URA.RU:

В Кремле прокомментировали задержание боевиков ЧКВ Вагнера на территории Белоруссии, в Минске возбуждено уголовное дело, третьи страны высказали свои позиции

Евросоюз внес четырех россиян в «черный список», ФСБ задержала моряка за госизмену

МИД прогнозирует скорое открытие новых стран для туризма

Россиянам облегчат получение субсидии на оплату услуг ЖКХ и предложат самим накопить на пособие по безработице

Экономисты считают нецелесообразным поднимать пособие до уровня МРОТ

  • По мнению экспертов, повышение пособия по безработице до уровня средней зарплаты в регионах приведет к тому, что люди утратят стимул искать работу. Об этом рассказали URA.RU вице-президент Высшей школы экономики Лев Якобсон и финансовый аналитик Виталий Калугин. Также экономисты опасаются, что бюджет страны не выдержит подобной нагрузки.

Российские водители будут проходить медосмотр по-новому

Ефремову на полгода продлили домашний арест

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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