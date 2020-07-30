Президент РФ Владимир Путин пока не говорил публично о скандале в Белоруссии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия ответила на задержание своих граждан на территории Белоруссии — МИД анонсировал скорое открытие границ с несколькими странами — россиянам облегчат получение субсидий на оплату услуг ЖКХ — Михаилу Ефремову на полгода продлили домашний арест. Все самые интересные и важные новости России на 30 июля — в обзоре URA.RU:

В Кремле прокомментировали задержание боевиков ЧКВ Вагнера на территории Белоруссии, в Минске возбуждено уголовное дело, третьи страны высказали свои позиции

Евросоюз внес четырех россиян в «черный список», ФСБ задержала моряка за госизмену

Совет Европейского союза ввел санкции против четырех россиян, которых они считают сотрудниками разведуправления Генштаба Вооруженных сил России и обвиняют в причастности к кибератакам.

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе моряка Черноморского флота РФ за передачу данных украинской военной разведке. В отношении него возбуждено уголовное дело за госизмену.

МИД прогнозирует скорое открытие новых стран для туризма

Список стран, доступных для российских туристов, может расшириться в течение нескольких дней или недель. Об этом заявил и. о. замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.

Россиянам облегчат получение субсидии на оплату услуг ЖКХ и предложат самим накопить на пособие по безработице

С начала следующего года гражданам не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам для получения субсидии для оплаты услуг ЖКХ. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В Госдуме предложили ввести систему страхования россиян от безработицы. Чтобы получать пособие по безработице, россиянам придется делать отчисления в ПФР.

Экономисты считают нецелесообразным поднимать пособие до уровня МРОТ

По мнению экспертов, повышение пособия по безработице до уровня средней зарплаты в регионах приведет к тому, что люди утратят стимул искать работу. Об этом рассказали URA.RU вице-президент Высшей школы экономики Лев Якобсон и финансовый аналитик Виталий Калугин. Также экономисты опасаются, что бюджет страны не выдержит подобной нагрузки.

Российские водители будут проходить медосмотр по-новому

К 2021 году подготовят новые правила прохождения медицинских осмотров для водителей. В частности, изменится подход к тестированию на алкоголь. Об этом рассказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

Ефремову на полгода продлили домашний арест

Актеру Михаилу Ефремову, которого обвиняют в смертельном ДТП в центре Москвы, продлили домашний арест до 22 января 2021 года. На судебном заседании, которое состоялось 30 июля, также решили, что по существу дело будут рассматривать 5 августа.

Кроме того, Ефремов, не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке. По мнению адвоката артиста Эльмана Пашаева, это возможно лишь в том случае, если он признает вину.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.