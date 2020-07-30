Россия ответила на задержание своих граждан на территории Белоруссии — МИД анонсировал скорое открытие границ с несколькими странами — россиянам облегчат получение субсидий на оплату услуг ЖКХ — Михаилу Ефремову на полгода продлили домашний арест. Все самые интересные и важные новости России на 30 июля — в обзоре URA.RU:
В Кремле прокомментировали задержание боевиков ЧКВ Вагнера на территории Белоруссии, в Минске возбуждено уголовное дело, третьи страны высказали свои позиции
- В Кремле не понимают, на каких основаниях были задержаны граждане России в Белоруссии. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России нет такого понятия, как частная военная компания.
- Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев также заявил, что задержанные граждане не причастны к событиям, которые происходят в общественно-политической жизни республики.
- МВД Белоруссии возбудило уголовное дело по факту задержания 33 россиян на территории страны, мотивируя это тем, что они приехали, чтобы дестабилизировать обстановку.
- Между тем, СБ Украины потребовала выдать ей задержанных в Белоруссии бойцов, которых называют наемниками частной военной компании Вагнера. Там считают, что они причастны к боевым действиям в Донбассе.
- Кроме того, по версии арабских СМИ, этих бойцов пыталось заманить в Африку ливийское Правительство национального согласия (ПНС). Якобы, они являются членами частной военно-охранной компании «МАР», а в ПНС хотели выдать их за бойцов группы Вагнера, дабы показать, что ЧВК Вагнера участвует в боевых операциях в Ливии.
Евросоюз внес четырех россиян в «черный список», ФСБ задержала моряка за госизмену
- Совет Европейского союза ввел санкции против четырех россиян, которых они считают сотрудниками разведуправления Генштаба Вооруженных сил России и обвиняют в причастности к кибератакам.
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Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе моряка Черноморского флота РФ за передачу данных украинской военной разведке. В отношении него возбуждено уголовное дело за госизмену.
МИД прогнозирует скорое открытие новых стран для туризма
- Список стран, доступных для российских туристов, может расшириться в течение нескольких дней или недель. Об этом заявил и. о. замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.
Россиянам облегчат получение субсидии на оплату услуг ЖКХ и предложат самим накопить на пособие по безработице
- С начала следующего года гражданам не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам для получения субсидии для оплаты услуг ЖКХ. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
- В Госдуме предложили ввести систему страхования россиян от безработицы. Чтобы получать пособие по безработице, россиянам придется делать отчисления в ПФР.
Экономисты считают нецелесообразным поднимать пособие до уровня МРОТ
- По мнению экспертов, повышение пособия по безработице до уровня средней зарплаты в регионах приведет к тому, что люди утратят стимул искать работу. Об этом рассказали URA.RU вице-президент Высшей школы экономики Лев Якобсон и финансовый аналитик Виталий Калугин. Также экономисты опасаются, что бюджет страны не выдержит подобной нагрузки.
Российские водители будут проходить медосмотр по-новому
- К 2021 году подготовят новые правила прохождения медицинских осмотров для водителей. В частности, изменится подход к тестированию на алкоголь. Об этом рассказал замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
Ефремову на полгода продлили домашний арест
- Актеру Михаилу Ефремову, которого обвиняют в смертельном ДТП в центре Москвы, продлили домашний арест до 22 января 2021 года. На судебном заседании, которое состоялось 30 июля, также решили, что по существу дело будут рассматривать 5 августа.
- Кроме того, Ефремов, не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке. По мнению адвоката артиста Эльмана Пашаева, это возможно лишь в том случае, если он признает вину.
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