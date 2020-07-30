30 июля 2020

Назван топ-10 популярных курортов для отдыха в бархатный сезон

© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых на полуострове Крым. Феодосия , отдых, море, крым, жара, отпуск, лето, пляж
На проживание в гостиницах туристам придется потратить до 3 тысяч рублей за сутки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Названы города, в которых россияне смогут отдохнуть осенью этого года. Список составил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

«Ялта, Евпатория, Алушта, Феодосия, Судак, Севастополь и Алупка в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик составили десятку популярных городов для отдыха в „бархатный сезон“ на морском побережье РФ», — сообщают представители сервиса. Отмечается, что туристы чаще всего планируют отдыхать на море осенью от 8 до 11 ночей. Согласно их данным, на проживание россиянам придется потратить от 1,7 до 3,1 тысячи рублей в сутки.

Объявленная председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным программа частичного возврата средств для туристов, путешествующих по России, начнется уже в августе. В Ростуризме сообщили, что для получения денег тур должен быть не менее пяти дней и четырех ночей, и оплачен карточкой «Мир», передает «Национальная служба новостей». В поездку можно будет отправиться с момента покупки тура после того, как стартует программа, и до самого конца года.

Россия возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, передает «Федеральное агентство новостей». Исполняющий обязанности замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин заявил, что список доступных для российских туристов стран может расшириться в ближайшее время.

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Общество Путешествия

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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