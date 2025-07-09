Госдума вводит единые правила для маркетплейсов

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На маркетплейсах запретят продавать товары без гос.регистрации
На маркетплейсах запретят продавать товары без гос.регистрации Фото:

С 1 марта 2027 года в силу может вступить законопроект, устанавливающий единые правила для всех цифровых платформ, включая маркетплейсы. Данная инициатива была одобрена Госдумой в первом чтении.

"Принят в первом чтении законопроект о регулировании платформенной экономики", — говорится на сайте ГД. Там также сказано, что документ направлен на создание безопасной цифровой среды и регулирование работы таких площадок.

В частности, в случае принятия закона, будет введен реестр посреднических цифровых платформ (ПЦП), который будет вести федеральный орган власти. На маркетплейсах также запретят размещать товары, которые запрещены к продаже, не прошли государственную регистрацию или не внесены в специальные каталоги — например, лекарства, биодобавки, пестициды и медицинские изделия. Кроме того, правительство сможет устанавливать дополнительные требования к оформлению карточек товаров и показу цен.

Документ также регулирует правила предоставления скидок и поисковой выдачи: результаты поиска должны соответствовать выбранным пользователем критериям. Вводятся стандарты для пунктов выдачи заказов и обязательный обмен информацией между платформами и налоговыми органами.

Ранее крупнейшие торговые сети и интернет-площадки обращались к властям с просьбой ограничить объем инвестиций маркетплейсов в скидки и ужесточить требования к проверке товаров, чтобы предотвратить монополизацию рынка и усилить ответственность платформ. Итоговая редакция законопроекта уже была доработана с учетом предложений традиционного ритейла и поддержана правительством.

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С 1 марта 2027 года в силу может вступить законопроект, устанавливающий единые правила для всех цифровых платформ, включая маркетплейсы. Данная инициатива была одобрена Госдумой в первом чтении. "Принят в первом чтении законопроект о регулировании платформенной экономики", — говорится на сайте ГД. Там также сказано, что документ направлен на создание безопасной цифровой среды и регулирование работы таких площадок. В частности, в случае принятия закона, будет введен реестр посреднических цифровых платформ (ПЦП), который будет вести федеральный орган власти. На маркетплейсах также запретят размещать товары, которые запрещены к продаже, не прошли государственную регистрацию или не внесены в специальные каталоги — например, лекарства, биодобавки, пестициды и медицинские изделия. Кроме того, правительство сможет устанавливать дополнительные требования к оформлению карточек товаров и показу цен. Документ также регулирует правила предоставления скидок и поисковой выдачи: результаты поиска должны соответствовать выбранным пользователем критериям. Вводятся стандарты для пунктов выдачи заказов и обязательный обмен информацией между платформами и налоговыми органами. Ранее крупнейшие торговые сети и интернет-площадки обращались к властям с просьбой ограничить объем инвестиций маркетплейсов в скидки и ужесточить требования к проверке товаров, чтобы предотвратить монополизацию рынка и усилить ответственность платформ. Итоговая редакция законопроекта уже была доработана с учетом предложений традиционного ритейла и поддержана правительством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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