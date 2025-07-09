Госдума вводит единые правила для маркетплейсов

С 1 марта 2027 года в силу может вступить законопроект, устанавливающий единые правила для всех цифровых платформ, включая маркетплейсы. Данная инициатива была одобрена Госдумой в первом чтении.
"Принят в первом чтении законопроект о регулировании платформенной экономики", — говорится на сайте ГД. Там также сказано, что документ направлен на создание безопасной цифровой среды и регулирование работы таких площадок.
В частности, в случае принятия закона, будет введен реестр посреднических цифровых платформ (ПЦП), который будет вести федеральный орган власти. На маркетплейсах также запретят размещать товары, которые запрещены к продаже, не прошли государственную регистрацию или не внесены в специальные каталоги — например, лекарства, биодобавки, пестициды и медицинские изделия. Кроме того, правительство сможет устанавливать дополнительные требования к оформлению карточек товаров и показу цен.
Документ также регулирует правила предоставления скидок и поисковой выдачи: результаты поиска должны соответствовать выбранным пользователем критериям. Вводятся стандарты для пунктов выдачи заказов и обязательный обмен информацией между платформами и налоговыми органами.
Ранее крупнейшие торговые сети и интернет-площадки обращались к властям с просьбой ограничить объем инвестиций маркетплейсов в скидки и ужесточить требования к проверке товаров, чтобы предотвратить монополизацию рынка и усилить ответственность платформ. Итоговая редакция законопроекта уже была доработана с учетом предложений традиционного ритейла и поддержана правительством.
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