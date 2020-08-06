На новые выплаты могут рассчитывать как работающие пенсионеры, так и безработные россияне, ухаживающие за инвалидами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На фоне заявления Американского института нефти о рекордном недельном снижении запасов «черного золота» в США на 8,6 миллиона баррелей, стоимость нефти марки Brent за прошедший день поднялась до 46,23 доллара за баррель (+1,75), техасская WTI тоже выросла в цене — до 43,52 доллара за бочку (+3,62).

Российская валюта замедлила свое падение по отношению к евро и показала незначительный рост к доллару. В настоящее время евро закрепился на отметке 86,63 рубля (+13 копеек), доллар торгуется за 73,28 рубля (-10 копеек).

Ситуация в России

До 14 августа работающие пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты от государства. Пособие положено россиянам, вынужденным работать в период самоизоляции без возможности выйти на «удаленку». Также одним из условий является оформленный на это время больничный. Размер выплаты зависит от средней зарплаты пенсионера за последние три года.

Неработающие россияне, ухаживающие за инвалидами, также могут рассчитывать на получение ежемесячной выплаты в 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму фракцией ЛДПР. Помимо этого, в инициативе парламентариев также предусмотрена ежегодное увеличение данного пособия.

В Госдуме предложили реализовать программу беспроцентной ипотеки для молодых семей. Кроме того, согласно инициативе депутатов фракции «Справедливая Россия», за рождение первого ребенка предлагается списывать 25% долга, за второго — 50%. В случае, если рождается третий ребенок, долг по ипотеке можно «простить».

Общественная палата предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%. В настоящее время в России для первых предусмотрена скидка в 30%, для вторых — в 50%.

Жителей России, продающих в 2020 году жилье эконом-класса, хотят освободить от уплаты подоходного налога. Согласно инициативе ОНФ, граждан, которые после продажи недвижимости в этом же году приобретут другое жилье на первичном рынке, либо в течение года на вторичном, предлагается освободить от отчислений НДФЛ.

Минфин рассматривает возможность сократить финансирование госпрограмм «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования». Так, в 2021 году бюджетные ассигнования на развитие здравоохранения могут быть уменьшены на 65,7 миллиарда рублей, в 2022 году — на 71,6 млрд, в 2023 — на 115,4 млрд. Расходы на образование могут снизиться в 2021 году на 33,3 миллиарда, в 2022 — на 30,7 млрд.

Ситуация в мире

Экономика США во втором квартале этого года показала рекордное за послевоенный период падение , сообщает агентство Berlingske. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ВВП страны снизился на 32,9%. Помимо этого, в штатах зафиксирован самый высокий с 1930 года уровень безработицы.

Шведская экономика, напротив, выиграла во время пандемии благодаря тому, что правительство решило отказаться от жесткого карантина. По прогнозам Bloomberg, снижение ВВП Швеции во втором квартале составит порядка 7%, что является значительно меньшим показателем, чем в США и других странах ЕС.

Ущерб от взрыва в порту Бейрута составил 3-5 миллиардов долларов . Об этом заявил глава городского округа Марван Аббурд. По его словам, около 300 тысяч человек в результате взрыва могли остаться без жилья.

Прогнозы и мнения экспертов

Рублевые вклады невыгодны россиянам не из-за уровня инфляции, а из-за обесценивания российской валюты по отношению к доллару и евро, считает экономист Руслан Гринберг. По его словам, возможная девальвация рубля намного опаснее роста инфляции, который если и превысит ставку, то немного.

В условиях эпидемии коронавируса деньги лучше вкладывать в акции фармкомпаний и ритейлеров, заявила экономист Кира Лист. По оценке специалиста, стоимость акций фармацевтического сектора за первую волну пандемии выросла на 18-35%. Помимо этого, выросли и акции продуктовых и алкогольных ритейлеров.

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