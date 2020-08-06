На фоне заявления Американского института нефти о рекордном недельном снижении запасов «черного золота» в США на 8,6 миллиона баррелей, стоимость нефти марки Brent за прошедший день поднялась до 46,23 доллара за баррель (+1,75), техасская WTI тоже выросла в цене — до 43,52 доллара за бочку (+3,62).
Российская валюта замедлила свое падение по отношению к евро и показала незначительный рост к доллару. В настоящее время евро закрепился на отметке 86,63 рубля (+13 копеек), доллар торгуется за 73,28 рубля (-10 копеек).
Ситуация в России
До 14 августа работающие пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты от государства. Пособие положено россиянам, вынужденным работать в период самоизоляции без возможности выйти на «удаленку». Также одним из условий является оформленный на это время больничный. Размер выплаты зависит от средней зарплаты пенсионера за последние три года.
Неработающие россияне, ухаживающие за инвалидами, также могут рассчитывать на получение ежемесячной выплаты в 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму фракцией ЛДПР. Помимо этого, в инициативе парламентариев также предусмотрена ежегодное увеличение данного пособия.
В Госдуме предложили реализовать программу беспроцентной ипотеки для молодых семей. Кроме того, согласно инициативе депутатов фракции «Справедливая Россия», за рождение первого ребенка предлагается списывать 25% долга, за второго — 50%. В случае, если рождается третий ребенок, долг по ипотеке можно «простить».
Общественная палата предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%. В настоящее время в России для первых предусмотрена скидка в 30%, для вторых — в 50%.
Жителей России, продающих в 2020 году жилье эконом-класса, хотят освободить от уплаты подоходного налога. Согласно инициативе ОНФ, граждан, которые после продажи недвижимости в этом же году приобретут другое жилье на первичном рынке, либо в течение года на вторичном, предлагается освободить от отчислений НДФЛ.
Минфин рассматривает возможность
Ситуация в мире
Экономика США во втором квартале этого года показала
Шведская экономика, напротив,
Ущерб от взрыва в порту Бейрута
Прогнозы и мнения экспертов
Рублевые вклады невыгодны россиянам не из-за уровня инфляции, а из-за обесценивания российской валюты по отношению к доллару и евро, считает экономист Руслан Гринберг. По его словам, возможная девальвация рубля намного опаснее роста инфляции, который если и превысит ставку, то немного.
В условиях эпидемии коронавируса деньги лучше вкладывать в акции фармкомпаний и ритейлеров, заявила экономист Кира Лист. По оценке специалиста, стоимость акций фармацевтического сектора за первую волну пандемии выросла на 18-35%. Помимо этого, выросли и акции продуктовых и алкогольных ритейлеров.
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