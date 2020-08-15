Выяснилось, кто в России получает самую большую пенсию

Космонавты и судьи претендуют на самые высокие пенсионные выплаты в России. Размер пенсий варьируется от 70 до 255 тысяч рублей.
«Пенсия покорителей космоса составляет от 165 до 255 тысяч рублей в месяц в зависимости от стажа работы. Служители Фемиды на пенсии в зависимости от категории и стажа получают от 70 до 250 тысяч рублей», — пишет «Московский Комсомолец».
Также большую пенсию могут получать военные. Максимальный размер пособия — 85% от зарплаты. Таким образом, генералам выплачивается 60-70 тысяч рублей в месяц. Если человек удостоился звания Героя России, то прибавка к пенсии составит 65,6 тысячи рублей. А Кавалерам ордена «За заслуги перед Отечеством» доплачивается до 23 тысяч рублей.
По словам доцента кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, при традиционной схеме накопления пенсионных баллов и заработной плате в 60 тысяч рублей на протяжении 40 лет можно заработать пенсию почти в 27 тысяч рублей. А чтобы получать 59 тысяч рублей пенсионных пособий, надо на протяжении 40 лет труда ежемесячно откладывать по 16 тысяч рублей.
Ранее заместитель главы информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова высказал мнение, что высокую пенсию можно получать за счет собственных накоплений. Она советуют откладывать ежемесячно от зарплаты 10-15% на депозит в высоконадежном банке. А финансовый аналитик Дмитрий Голубовский считает, что россияне могут увеличить пенсии до 90 тысяч рублей с помощью инвестиций в золото, пишет агентство Nation News.
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