Фургал утверждает, что деньги принадлежат не ему Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Московский суд отказал в возврате двух миллионов обвиняемому в убийстве и покушении 15-летней давности экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Деньги были изъяты при обыске. Бывший чиновник настаивал на том, что деньги необходимы для обучения его сыну.

«Сыну в университете нужно платить 570 тысяч рублей за полугодие», — передает слова Фургала «Коммерсант». Быший губернатор уточнил, что сын планирует стать политологом.

При обыске 9 июля в доме обвиняемого, где он жил со своей бывшей супругой Ларисой Стародубовой и их сыном, изъяли 2 миллиона 940 тысяч рублей, 3 тысячи долларов, привязанный к карте счет в Сбербанке на сумму 1 миллион 495 тысяч и два японских внедорожника — Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570. Позже имущество арестовали. Судебное решение обжаловал Фургал и представитель Стародубовой. Как пояснил суду сам чиновник, со Стародубовой они развелись еще в 2013 году, однако продолжали жить в их общем доме. При этом доходы и бюджеты стали разными. Вся изъятая наличность, по словам обвиняемого, принадлежала бывшей жене. Она передала деньги сыну, который учится в МГУ на коммерческом отделении факультета политологии. Из этих денег молодому человеку предстояло оплатить свое обучение и проживание в столице.

Однако представитель Генпрокуратуры заявила, что «суду первой инстанции были предоставлены убедительные доказательства того, что деньги принадлежат обвиняемому», поэтому решение она просит оставить в силе. Суд принял сторону надзора — в удовлетворении жалобы обвиняемому Фургалу и его защите было отказано.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 9 июля и помещен под арест до 9 сентября, напоминает «Утро.ру». Его подозревают в участии в организации убийств в начале двухтысячных годов. В регионе начались массовые протесты, которые продолжаются более месяца.

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