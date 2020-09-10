Таиланд готовится открыть границы для туристов

Власти Таиланда планируют выдавать визу на 270 дней Фото: Алена Полозова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство Таиланда на следующей неделе рассмотрит вопрос о введении специальной туристической визы для иностранцев. Открытие границ стране необходимо, чтобы спасти внутреннюю экономику, передает местное издание Bangkok Post.

«Мы должны привлечь туристов в четвертом квартале 2020 года, поскольку один внутренний рынок не может сохранить рабочие места в сфере туризма. Если мы продолжим откладывать въезд, около 2,5 млн рабочих мест из 4 млн окажутся под угрозой», — предупредил глава управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн.

По его словам, первоначально визу хотят выдавать на 90 дней, но ее дважды можно продлить. Таким образом, максимальный срок пребывания в Таиланде может составить 270 дней. Супасорн считает, что такая виза будет удобна для туристов, прибывающих в Таиланд на длительный срок. Отели должны заполняться сначала на 30%. Если в 2021 году турпоток вырастет до 100 млн человек, то загрузку можно увеличить до 50%, добавил Супасорн.

Международные авиаперелеты были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Многие страны постепенно открывают границы для иностранцев. Например, Россия сняла ограничения для перелетов с Мальдивами, Египтом, ОАЭ, Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Киргизией, Кенией, Черногорией, Молдавией, Польшей и Грецией, передает «Национальная служба новостей». В беседе с URA.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин раскрыл, какие государства еще откроют границы в ближайшее время.