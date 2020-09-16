16 сентября 2020

В нескольких регионах России ожидается аномальное тепло

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, река, природа, лодка, осень, пейзаж
Теплая погода ожидается в Амурской области, Приморье, Сибирском и Дальневосточном округах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Амурской области, Приморье, а также Сибирском и Дальневосточном федеральных округах в ближайшие дни будет аномально теплая погода для осени. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень высокая температура, на 8-10 градусов выше климатической нормы, прогнозируется на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни», — приводит ТАСС слова Вильфанд. Синоптик уточнил, что в этих регионах днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла: для местных жителей это считается высокой температурой. В Приморье и Амурской области Вильфанд обещает от 20 до 25 градусов выше нуля, что на 3-4 градуса больше нормы.

Ранее глава Гидрометцентра предупреждал, что четверг, 17 сентября, станет самым теплым днем на этой неделе для европейской части России, передает телеканал 360. Затем, по словам Вильфанда, в регионах похолодает.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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