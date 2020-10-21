Звание присвоено кинорежиссеру за особые заслуги в развитии отечественной культуры Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Кинорежиссер Никита Михалков получил звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующее постановление подписал президент РФ Владимир Путин.

«Присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Михалкову Никите Сергеевичу — кинорежиссеру, общественному деятелю», — говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля. Сообщается также, что звание присвоено Михалкову за особые заслуги в развитии отечественной культуры.

Кинорежиссер Никита Михалков в настоящее время занимается выпуском авторской передачи на Youtube в одном из летних выпусков он, в частности, обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытке чипировать человечество с помощью вакцины. Затем, по информации агентства «Ридус», его сняли с эфира.