Политика США и России начнет меняться в случае прихода в Белый дом Джо Байдена, считает Майкл Бом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американские санкции против России могут быть частично сняты в случае победы на выборах в США Джо Байдена. Демократ выступал против ряда ограничений по «Северному потоку-2» и за продление стратегических военных договоров. Об этом URA.RU рассказал американский журналист Майкл Бом.

«Принято считать, что Байден — нежелательный для России вариант. Но уже даже Путин говорил, что Байден имеет схожее с Кремлем мнение по ряду вопросов. Во-первых, Байден не поддерживает санкции против „Cеверного потока -2“ с таким энтузиазмом, как Трамп. Санкции против этого газопровода — это проект Трампа и других республиканцев, так как у них есть внутреннее лобби. У Байдена его нет, с его приходом будет легче», — рассказал URA.RU Бом.

Байден, в отличии от Трампа, выступает за продление стратегических договоров, напомнил журналист. «Байден сторонник ракетных договоров, как и Россия. Причем не только СНВ-3, а также договора об открытом небе и ряда других документов. Байден приступит к повторному их заключению после того, что сделал Трамп», — прогнозирует собеседник агентства.

Победа Байдена сможет принести в казну РФ больше денег, отметил Бом. «Байден говорил, что вернется к договору с Ираном, в котором была Россия. Это означает, что Москва сможет снова продавать оружие такому жирному клиенту. А еще, в случае победы на выборах противник Трампа обещал сократить расходы на ВПК, чтобы взять денег для своих щедрых соцпрограмм. А если США будет тратить на оборонку меньше, то и РФ может сэкономить деньги», — сказал журналист.

Шансы Трампа на победу гораздо меньше, чем в 2016 году, прогнозирует Бом. «В 2016 году Трамп был котом в мешке, люди не знали его. А теперь знают во всей красе. Кроме того, четыре года назад многие избиратели, голосуя за Трампа, голосовали против Хиллари Клинтон, хотя она все равно набрала больше голосов. У Байдена нет такого антирейтинга», — заключил Бом.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. По данным последних экзитполов, Джо Байден опережает Дональда Трампа, разрыв составляет от 8 до 12%.