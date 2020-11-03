Минздрав РФ оценил слухи о праве больниц отказывать в медпомощи

Минздрав РФ опроверг сообщения, опубликованные в ряде СМИ, о том, что принятие поправок в закон «Об обязательном медицинском страховании (ОМС)» повлечет возможность медорганизаций отказывать пациентам в бесплатной помощи. Такое недопустимо, заявил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.
«Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи <…> закреплена статьей 11 основного отраслевого закона — федерального закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“. Это положение является основополагающим и продолжит действие. <…>. Отказ в оказании медицинской помощи пациентам недопустим», — приводит ТАСС слова Кузнецова.
В конце сентября в Госдуму был внесен проект о внесении изменений в закон «Об ОМС». Документом предлагается передать Федеральному фонду обязательного медицинского страхования полномочия страховщиков по организации медицинской помощи, оказываемой федеральными больницами. Ряд экспертов, как напоминает «
Подписывайтесь на URA.RU в