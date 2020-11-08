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05 ноября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 9 ноября. Военврачи начали работать еще в двух больницах, скончался депутат гордумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, медицинская маска, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог, коронавирус
В курганской поликлинике появилась станция для обработки тестов на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военные медики работают уже в пяти медучреждениях — в курганской поликлинике тесты будут обрабатывать быстрее — в Кургане спилят более 150 деревьев — умер депутат гордумы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 9 ноября — в обзоре URA.RU:

Военные медики начали работать еще в двух больницах области

  • Военврачи начали принимать пациентов еще в двух больницах Кургана. Теперь приезжие специалисты работаю уже в пяти медучреждениях региона. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

В курганскую поликлинику доставили новое оборудование

  • Современная полуавтоматическая станция выделения нуклеиновых кислот появилась в поликлинике №1 Кургана. Эта установка позволит в два раза ускорить анализ тестов на COVID-19. На новое оборудование из бюджета выделили 6,2 млн рублей, уточнили в областном оперативном штабе.

В Кургане спилят аварийные деревья

Скончался депутат курганской гордумы

  • Депутат курганской городской думы Владимир Лузин из фракции «Справедливая Россия» скончался 6 ноября. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к гордуме. По словам собеседника, Лузин скончался не от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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