В курганской поликлинике появилась станция для обработки тестов на коронавирус
Военные медики работают уже в пяти медучреждениях — в курганской поликлинике тесты будут обрабатывать быстрее — в Кургане спилят более 150 деревьев — умер депутат гордумы. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 9 ноября — в обзоре URA.RU:
Военные медики начали работать еще в двух больницах области
- Военврачи начали принимать пациентов еще в двух больницах Кургана. Теперь приезжие специалисты работаю уже в пяти медучреждениях региона. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
В курганскую поликлинику доставили новое оборудование
- Современная полуавтоматическая станция выделения нуклеиновых кислот появилась в поликлинике №1 Кургана. Эта установка позволит в два раза ускорить анализ тестов на COVID-19. На новое оборудование из бюджета выделили 6,2 млн рублей, уточнили в областном оперативном штабе.
В Кургане спилят аварийные деревья
- В Кургане уберут с улиц города около 150 аварийных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы планируется выполнить до 15 декабря.
Скончался депутат курганской гордумы
- Депутат курганской городской думы Владимир Лузин из фракции «Справедливая Россия» скончался 6 ноября. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к гордуме. По словам собеседника, Лузин скончался не от коронавируса.
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