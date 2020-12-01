01 декабря 2020

В ГИБДД рассказали о идеальной модели поведения водителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники ГИБДД на въезде в город дают разъяснения по поводу режима. Курган, дпс, въезд в город, проверка документов, гибдд
При встрече с сотрудником ДПС улыбайтесь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В идеале российский водитель должен безупречно соблюдать правила дорожного движения, пристегиваться ремнем безопасности, не отвлекаться во время управления автомобилем и улыбаться при встрече с инспектором ДПС. Об этом заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич.

«Прежде всего, конечно, нужно соблюдать правила дорожного движения», — отметил Хранцкевич в эфире радио «Комсомольская правда». Он уточнил, что идеальный водитель, в представлении сотрудников ГИБДД, соблюдает скоростной режим и правила пересечения перекрестков. В машине автомобилист и его пассажиры всегда пристегнуты, он не отвлекается на посторонние предметы и разговоры во время движения.

Также Хранцкевич посоветовал улыбаться сотрудникам ГИБДД, которые останавливают на дороге водителей. «Улыбнуться сотруднику Госавтоинспекции — тоже не лишнее. Мы со своей стороны учим инспекторов комфортному общению», — отметил представитель ГИБДД.

Ранее в сотрудники Госавтоинспеции предложили проверять личность курсанта, сдающего экзамен на водительские права, непосредственно перед началом практического испытания. Для этих целей предлагается использовать средства видео- и аудиофиксации.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...