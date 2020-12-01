В ГИБДД рассказали о идеальной модели поведения водителей

При встрече с сотрудником ДПС улыбайтесь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В идеале российский водитель должен безупречно соблюдать правила дорожного движения, пристегиваться ремнем безопасности, не отвлекаться во время управления автомобилем и улыбаться при встрече с инспектором ДПС. Об этом заявил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич.

«Прежде всего, конечно, нужно соблюдать правила дорожного движения», — отметил Хранцкевич в эфире радио «Комсомольская правда». Он уточнил, что идеальный водитель, в представлении сотрудников ГИБДД, соблюдает скоростной режим и правила пересечения перекрестков. В машине автомобилист и его пассажиры всегда пристегнуты, он не отвлекается на посторонние предметы и разговоры во время движения.

Также Хранцкевич посоветовал улыбаться сотрудникам ГИБДД, которые останавливают на дороге водителей. «Улыбнуться сотруднику Госавтоинспекции — тоже не лишнее. Мы со своей стороны учим инспекторов комфортному общению», — отметил представитель ГИБДД.

Ранее в сотрудники Госавтоинспеции предложили проверять личность курсанта, сдающего экзамен на водительские права, непосредственно перед началом практического испытания. Для этих целей предлагается использовать средства видео- и аудиофиксации.