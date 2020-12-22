Глава ЦИК назвала условие для многодневного голосования в Госдуму

Решение о проведении многодневного голосования будет приниматься с учетом эпидситуации в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение о проведении многодневного голосования в Госдуму будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

«Центризбирком будет принимать решение в зависимости от эпидемиологической ситуации, а также с учетом всех других факторов, которые будут актуальны к моменту начала избирательной кампании», — цитирует Памфилову ТАСС. По ее мнению, многодневное голосование является тяжелой работой, но делает голосование более удобным, доступным и безопасным.

Ранее Памфилова заявила, что среди россиян наблюдается положительная динамика к выборам и к избирательной системе, пишет « Федеральное агентство новостей ». При этом она предложила изменить систему выборов при многодневном голосовании. По ее мнению, на время выборов стоит ввести каникулы в тех учебных заведениях, где будет проходить голосование, пишет RT.