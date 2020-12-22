Глава ЦИК назвала условие для многодневного голосования в Госдуму

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Дополнительные выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №3 и 9. Екатеринбург, избирательная комиссия, выборы, избирательный участок, голосование
Решение о проведении многодневного голосования будет приниматься с учетом эпидситуации в стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Решение о проведении многодневного голосования в Госдуму будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

«Центризбирком будет принимать решение в зависимости от эпидемиологической ситуации, а также с учетом всех других факторов, которые будут актуальны к моменту начала избирательной кампании», — цитирует Памфилову ТАСС. По ее мнению, многодневное голосование является тяжелой работой, но делает голосование более удобным, доступным и безопасным.

Ранее Памфилова заявила, что среди россиян наблюдается положительная динамика к выборам и к избирательной системе, пишет «Федеральное агентство новостей». При этом она предложила изменить систему выборов при многодневном голосовании. По ее мнению, на время выборов стоит ввести каникулы в тех учебных заведениях, где будет проходить голосование, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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