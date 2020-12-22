Коронавирус провоцирует полное исчезновение спермы у мужчин

После коронавируса здоровье мужчин может не восстановиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тяжело перенесенный COVID-19 приводит к исчезновению сперматозоидов. К такому выводу пришли китайские и израильские ученые, проведя исследование мужчин, переболевших коронавирусом. Пока они не могут дать точный ответ временное это явление или постоянное.

Ученые еще перед началом пандемии обследовали большие количество мужчин, готовившихся к процедуре ЭКО, пишет газета «Известия». С началом пандемии многие из них перенесли заболевание, но в разной форме. У тех, кто лечился от COVID-19 в стационаре и страдал от респираторной недостаточности, позже при обследовании была выявлена азооспермия — полное отсутствие сперматозоидов в эякуляте.

«Таким образом, полученные результаты свидетельствовали о развитии нарушений фертильности мужчин даже после бессимптомной формы коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Целесообразно продолжить исследования в этом направлении», — отмечают авторы исследования.

Российские врачи считают, что для таких выводов прошло еще мало времени. По их мнению, нужно еще определиться связано ли бесплодие с самим заболеванием или с препаратами, используемыми для лечения COVID-19. «Насколько непоправимы эти изменения, мы пока не можем сказать», — отметил главный андролог сети клиник «Центр ЭКО» Максим Колязин. Впрочем, врачи и ученые склоняются к мнению, что у большинства пациентов, перенесших COVID-19, можно ожидать восстановления значений спермограммы до показателей предшествующего болезни периода.

Ранее председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова высказывала мнение, что перенесенное в детстве заболевание коронавирусом может привести к снижению фертильности и проблемам с репродуктивными функциями спустя несколько поколений. Ранее ученые из Израиля также рассказали, что посмертные тесты у 12 пациентов выявили серьезные изменения в клетках мужских репродуктивных органов, и тех, что отвечают за развитие сперматозоидов и выработку гормона тестостерона.